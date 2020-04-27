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Доктор медицинских наук рассказал о влиянии противовирусных препаратов на сердце и печень

, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Доктор медицинских наук рассказал о влиянии противовирусных препаратов на сердце и печень
лекарства, pixabay.com
Замгендиректора по научной работе ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н. Филипп Палеев рассказал о влиянии противовирусных препаратов на сердце и печень.
 
По словам эксперта, некоторые лекарства, применяемые для борьбы с COVID-19, могут оказывать неблагоприятное воздействие на сердце и печень, поэтому ни в коем случае нельзя заниматься самолечением – следует проконсультироваться с врачом.
 
Палеев добавил, что при лечении коронавирусной инфекции и приеме препаратов для борьбы с данным заболеванием следует постоянно контролировать ЭКГ и функции печени, чтобы при необходимости корректировать систему приема лекарств.
ЕТ

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