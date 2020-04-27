Доктор медицинских наук рассказал о влиянии противовирусных препаратов на сердце и печень

Замгендиректора по научной работе ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н. Филипп Палеев рассказал о влиянии противовирусных препаратов на сердце и печень.

По словам эксперта, некоторые лекарства, применяемые для борьбы с COVID-19, могут оказывать неблагоприятное воздействие на сердце и печень, поэтому ни в коем случае нельзя заниматься самолечением – следует проконсультироваться с врачом.