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Политолог объяснил, почему власти Чехии должны извиниться перед Россией

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог объяснил, почему власти Чехии должны извиниться перед Россией
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил возможность выдворения российского посла из-за обвинений в адрес России в якобы подготовке покушения на чешских политиков.

Бабиш заявил, что сложившаяся ситуация не требует выдворение российских дипломатов или иных радикальных мер. Российский политолог Владимир Шаповалов прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«Имеет место достаточно серьезное напряжение, и я думаю, что эта ситуация требует не выдворения российского посла, а объяснения со стороны Чехии и принесения официальных извинений со стороны чешского руководства в отношении РФ», - заявил он.

Шаповалов подчеркнул, что в Чехии происходят действия, которые противоречат принципам добрососедских отношений, передаёт Радио Sputnik. Он добавил, что случившееся не должно испортить отношения между странами.

АБ

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