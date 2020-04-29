В Чехии оценили возможность выдворения российского посла

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29 апреля 2020, 07:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Прага, pixels.com

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал информацию о прилете мужчину с российским диппаспортом и со смертельным ядом рицин против пражских политиков из-за сноса памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.

«Мы суверенное государство и мы, естественно, не допустим, чтобы некие большие мировые державы пытались каким-то способом оказать влияние на наши политические дела», - высказал он.

Бабиш добавил, что нынешняя ситуация не требует «выдворения из Чехии» посла России. Однако он подчеркнул, что если действия с отравлением правда, то Прага не потерпит на своей территории проведения акций протеста против своих граждан другими странами.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала данное сообщение фейком и раздражением двусторонних отношений, а глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что никто не предъявляет доказательств, что Россия пыталась кого-то отравить в Чехии. Инцидент произошёл три недели назад.