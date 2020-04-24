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Еще в одной стране смертность пошла на спад

, 19:29 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Еще в одной стране смертность пошла на спад
антикоронавирусная месса в Италии на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

В Испании начала стабилизироваться ситуация со смертностью от коронавируса. Испанский минздрав заявил, что число умерших накануне стало минимальным за прошедший месяц.

За минувшие сутки в Испании от коронавируса умерли 367 человек. Это официальные данные. Испанский минздрав отмечает, что эта статистика стала самой низкой с 20 марта. Тогда  в Испании резко ухудшилась ситуация с covid-19.

В целом ситуация на планете постепенно начинает улучшаться. В Соединенных Штатах, конечно, коронавирус набирает обороты. Но в других странах уже намечается тенденция к снижению напряженности.

Испания стала второй страной, где коронавирус начал ослабевать. До этого с ситуацией сумели справиться в Китае. Там люди вовсе прекратили умирать от коронавируса.

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