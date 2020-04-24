Количество умерших от коронавируса в США превысило 50 000

За один день в Соединенных Штатах умерло 2 342 человека. Теперь общее количество скончавшихся от коронавируса в этой стране превысило отметку в 50 тысяч человек.
По последним данным в Соединенных Штатах по причине COVID-19 умерли 50 243 человека. Это статистика, которую цитирует ресурс Worldometers.
В коронавирусной статистике США лидируют по всем показателям. Там зафиксировано 886 709 подтвержденных диагнозов. Каждый день в этой стране заражают десятки тысяч людей. Вчера было установлено 31 900 новых случаев заражения.
Вместе с тем, ситуация в мире постепенно стабилизируется. В Китае люди перестали умирать от коронавируса.