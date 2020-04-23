Самолеты снова забили планету

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23 апреля 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Авиаперелеты по миру возобновились. Об этом говорят данные ресурсов, отслеживающие маршруты авиарейсов по всей планете.

Авиаперелеты по миру некоторое время назад прекратились. Отслеживающие маршруты самолетов ресурсы показывали практически чистое небо. Это было связано с коронавирусом. Страны закрыли границы.

Сейчас ситуация поменялась. На скриншоте ниже представлена ситуация на момент написания текста. Судя по ней теперь самолеты снова летают по всему миру.

Больше всего авиарейсов совершается в Соединенные Штаты, Европу и Китай. Это при том, что именно США, страны Европы и Китай лидируют в коронавирусной статистике.

Впрочем ситуация уже выходит на стадию стабилизации. Количество вылечившихся от коронавируса превысило 700 тысяч. А в Китае люди и вовсе перестали умирать от covid.