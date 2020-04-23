Количество выздоровевших от коронавируса превысило 700 тысяч

Мир потихоньку начинает справляться с пандемией. Количество пациентов, справившихся с коронавирусом растет. Сейчас их число уже превысило отметку в 700 тысяч человек.
На момент написания этого текста в мире выздоровело уже 729 тысяч 873 человека. За один только день с болезнью справились 12 429 человек.
О переломе ситуации пока говорить рано. Количество новых диагнозов в разы превышает статистику выздоровевших. Вчера за один день заразились коронавирусом почти 80 тысяч человек.
Самый высокий показатель у Соединенных Штатов. Накануне там за один день заразились 29 973 человек. Причем из всех городов лидирует Нью-Йорк. В финансовой столице США вчера заразились коронавирусом 5 713 человек.
Уже к концу написания этой публикации количество выздоровевших увеличилось до 729 874 человек.