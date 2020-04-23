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Количество выздоровевших от коронавируса превысило 700 тысяч

, 14:34 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

Количество выздоровевших от коронавируса превысило 700 тысяч
"антикоронавирусная" месса в Италии на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Мир потихоньку начинает справляться с пандемией. Количество пациентов, справившихся с коронавирусом растет. Сейчас их число уже превысило отметку в 700 тысяч человек.

На момент написания этого текста в мире выздоровело уже 729 тысяч 873 человека. За один только день с болезнью справились 12 429 человек.

О переломе ситуации пока говорить рано. Количество новых диагнозов в разы превышает статистику выздоровевших. Вчера за один день заразились коронавирусом почти 80 тысяч человек.

Самый высокий показатель у Соединенных Штатов. Накануне там за один день заразились 29 973 человек. Причем из всех городов лидирует Нью-Йорк. В финансовой столице США вчера заразились коронавирусом 5 713 человек.

Уже к концу написания этой публикации количество выздоровевших увеличилось до 729 874 человек.

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