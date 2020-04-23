В США больше всего людей от коронавируса умирают в Нью-Йорке

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23 апреля 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Worldometer

фото: pixabay.com

Тысячи людей умирают от коронавируса в Соединенных Штатах каждый день. Лидером по количеству заболеваний и смертей остается Нью-Йорк.

За один только день вчера в США умерил 2341 человек. В одном только Нью-Йорке зафиксирована 661 смерть от коронавируса. На втором месте Нью-Джерси. Там умерил 310 человек. Третьим лидером стал Массачусетс, где умер 221 человек.

По количеству заболевших расстановка та же. Первым упоминается Нью-Йорк. Там заразились коронавирусом 262 268 человек. В Нью-Джерси 95 865 заразившихся. В Массачусетсе 42 944 человека с диагнозом covid-19.

В общей сложности в Соединенных Штатах заразились коронавирусом 848 717 человек. Умерил 47 659 человек. К слову, в Китае уже ситуация стабилизировалась. По официальным данным, люди перестали умирать от covid-19. Выздоровели там 93 процента заразившихся.