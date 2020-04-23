В КНР выздоровели более 93% зараженных коронавирусом

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23 апреля 2020, 08:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Сотрудники государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая обнародовали данные о количестве вылечившихся от коронавируса нового типа в стране с момента пандемии. Отмечается, что в настоящий момент в больницах остаются менее 1 тыс. пациентов, а 93,2% зараженных выздоровели.

В ведомстве уточнили, что число инфицированных в КНР достигло 82 798, из них 77 207 человек излечились и были выписаны из больниц. При этом с начала пандемии, не считая провинции Хубэй - очага заболевания, зарегистрировано 14 670 случаев заражения, из них 120 - умерли, смертность составила 0,81%. В самой провинции - 68 128 зараженных, смертность составила 6,62%, а в городе Ухань - 5,59%.

Напомним, что 31 декабря 2019 года КНР проинформировал Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй), возбудителем которой стал коронавирус SARS-CoV-2.