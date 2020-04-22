В Китае перестали умирать от коронавируса

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22 апреля 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

ситуация с коронавирусом в Китае на фото Globallookpress.com/ Zhou Mu

Похоже, китайские медики сумели справиться с пандемией. Новых случаев заражения практически нет. Кроме того, в этой стране перестали умирать от коронавируса.

Последний случай смертей пациентов был уточнен 17 апреля. Тогда в Китае сообщили о смерти еще 1290 человек от коронавируса.

Впрочем, этот всплеск оказался чисто статистическим. В провинции Хубей было распространено уведомление о корректировке числа новых случаев коронарной пневмонии. Власти сообщили о 1290 дополнительных смертях. В предыдущей статистике эти случаи не были учтены.

А именно в тот день в Китае умерли 26 человек. Сейчас по официальным сообщениям в Китае от коронавируса практически никто не умирает. Эта картина наблюдается все последние дни.

Во всем остальном мире коронавирус пока не ослабевает. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что сейчас только ранняя стадия пандемии.