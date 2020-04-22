В ВОЗ рассказали о развитии коронавируса и этапах пандемии

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22 апреля 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что сейчас во всем мире идет борьба с ранней стадией пандемии коронавируса.

Специалист отметила, что впереди человечество ожидают и более поздние этапы ее развития, и они зависят от нынешних действий по борьбе с коронавирусной инфекцией. Вуйнович добавила, что сейчас у людей нет ни коллективного иммунитета, ни вакцины, а потому говорить об исходе пандемии пока рано.

«В разных частях света существуют различные варианты - клайды – вируса. Теоретически коронавирус мог появиться где угодно, но варианты являются результатом естественной "жизни" вируса и его распространения в человеческой популяции», - рассказала она.