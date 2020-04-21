На Украине подсчитали подарки Зеленскому

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21 апреля 2020, 19:33 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Зеленский на фото Globallookpress.com/ FOT TEDI NEWSPIX PL

С момента инаугурации Владимир Зеленский получил 181 подарок. Среди дарителей упомянуты секретная разведслужба Великобритании, лидеры государств и крупнейшие бизнесмены.

По стечению обстоятельств в нынешнем году Зеленский получил больше всего подарков. В прошлом году ему сделали около 60 презентов. Это только треть от их общего количества.

«В день инаугурации Зеленского, 20 мая 2019 года, делегация США презентовала главе государства коробку сигар с орлом на крышке, президент Венгрии Янош Адер - статуэтку, делегация Казахстана - часы, а Румынии - подарочную ручку», — пояснили украинские СМИ.

Президентство для Зеленского стало большим испытанием. Сейчас на Украине одновременно бушует эпидемия коронавируса и свиного гриппа. У него сейчас паника.