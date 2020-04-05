На Украине заговорили о панике Зеленского

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5 апреля 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Владимир Зеленский, Serg Glovny ZUMAPRESS.com /globallookpress.com

Политолог Михаил Погребинский считает, что президент Украины Владимир Зеленский поддался панике. По его словам, именно это объясняет «нерациональное поведение» главы государства.

Так, Погребинский высказался о земельном законе, который был принят депутатами Верховной Рады, и вступает в силу с 1 июля 2021 года.

«… зачем-то президенту потребовалось очень срочно проголосовать за этот закон. Он говорит, что "надо уйти от угрозы дефолта" и так далее. Я считаю, такое поведение президента свидетельствует о том, что он находится в состоянии паники. Его там ужасно напугали, что, если ты немедленно не проголосуешь, то вообще скоро будет конец всему», - пояснил политолог.

Эксперт отметил, что голосование могли провести во время «нормальной работы сессии, а не устраивать внеочередную». Погребинский считает, что если раньше Зеленского называли «хорошим парнем» и воспринимали как «неопытного, но приличного человека», то скоро его начнёт поддерживать меньше людей.