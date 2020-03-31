Тимошенко обвинила Зеленского в предательстве Украины

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31 марта 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: Юлия Тимошенко, Alexander Kosarev/Russian Look/globallookpress.com

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отреагировала на сообщение о принятии закона о продаже земли сельскохозяйственного назначения на Украине. Известно, что документ вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Юлия Тимошенко отметила, что президент Владимир Зеленский и депутаты Верховной рады, работающие в «интересах спекулянтов», показали свое истинное лицо. По ее словам, проголосовав за принятие закона, они «сдали» Украину.

«Власти не остановили ни полное неприятие такого решения гражданами, ни протесты аграрных ассоциаций, ни призывы почти 400 советов разных уровней», - высказала политик.

Депутат считает, что своим решением политики отдали 72% территории Украины «иностранным мошенникам». Тимошенко пообещала, что вернет земли и привлечет к ответственности всех участников этой «аферы».

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли сельскохозяйственного назначения. При этом от депутатов партий «Оппозиционная платформа – За жизнь» и «Батькивщина» не было отдано ни одного голоса в пользу документа.