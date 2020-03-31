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31 марта 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Верховная рада Украины. Фото: Globallookpress.com

Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли сельскохозяйственного назначения. Документ поддержали 259 народных депутатов. Он вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Народные депутаты долго ломали копья по поводу законопроекта, открывающего возможность продажи украинских земель сельхозназначения. В итоге были приняты сотни поправок к документу. В частности, в принятом Радой варианте говорится о запрете на продажу земель сельхозназначения, находящихся в государственной и коммунальной собственности. Кроме того, в первые три года действия закона физическое лицо сможет приобрести не более 100 га земли, а юридические лица смогут приобрести не более 10 000 га земли с 2024 года.

Против этого закона выступали глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, назвавшая его «аферой века», и лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, говоривший, что принятие этого закона навязано украинским властям Международным валютным фондом. От депутатов этих партий не было отдано ни одного голоса за принятие документа.

Тем не менее, закон получил 259 голосов в поддержку и был принят Верховной радой. Теперь документ отправлен на подпись президенту Украину Владимиру Зеленскому.