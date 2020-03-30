Власти Украины готовят «аферу века», пользуясь карантином, заявила Тимошенко

Аргументы Недели → В мире 13+

30 марта 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Тимошенко. Фото: Яап Арриенс/ZUMAPRESS.com/Globallookpress.com

Во время карантина, объявленного в связи с эпидемией коронавируса, украинские власти намерены принять закон о продаже земли, и это станет «аферой века», заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Власти готовятся провернуть «аферу века»! на заседании парламента планируют принять закон о продаже украинских сельскохозяйственных земель. Они пользуются тем, что народ не может выйти на протесты из-за карантина и эпидемии», - заявила украинский политик в своем фейсбуке.

Ранее украинские власти запросили у МВФ помощь в виде очередного кредита (речь идет о сумме от 5 до 8 миллиардов долларов), ссылаясь на ситуацию с коронавирусом и шантажируя дефолтом в случае отказа. МВФ выдвинул встречные требования, одним из которых является принятие закона о продаже земель сельхозназначения. Юлия Тимошенко небезосновательно опасается, что в этом случае иностранцы скупят все плодородные земли Украины: «И наша земля принесет свои плоды и прибыль не украинцам, а международным холдингам, которые давно на нее зарятся». Глава «Батькивщины» намерена обжаловать принятие этого закона в Конституционном суде Украины.