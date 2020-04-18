На Украине сравнили президентство Зеленского с новыми эпизодами «Слуги народа»

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18 апреля 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Владимир Зеленский, Ovsyannikova Yulia /ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала работу Владимира Зеленского на посту президента. По ее словам, бывший шоумен не выполняет предвыборные обещания, а просыпается с мыслью, «как нанести грим и доехать до съёмочной площадки».

«Все то, что вы сегодня делаете, а в особенности это касается ваших обращений на фоне флага и вашего классного финального призыва, чтобы у нас у всех было 36,6 – это, конечно, очень прикольно, классно, если бы это было в рамках сериала "Слуга народа"», - высказала она, отметив, что Зеленский «немного забылся» и «играет» на камеру.

Егорова отметила, что украинский лидер ставит на ответственные должности некомпетентных людей, а также не способен оперативно реагировать на ситуацию с распространением коронавируса. Она добавила, что Зеленский не заинтересован в том, чтобы в полной мере осваивать профессию президента и ответственно подходить к своим обязанностям. Телеведущая считает, что гораздо успешнее у него получалось показывать «алчных политиков» в «Квартале 95».

«И мне кажется, что вам пора закончить этот фарс, который вы играете для всей страны и для всего мира», - заключила она.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о новом плане по «возращению» Донбасса.