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Зеленский раскрыл детали плана по «возвращению» Донбасса

, 11:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Зеленский раскрыл детали плана по «возвращению» Донбасса
Фото: Владимир Зеленский, Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новом плане по «возращению» Донбасса. Об этом он заявил в программе «Свобода слова с Савиком Шустером».

«Самое главное, выйдут войска – и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем наших людей к жизни. Потом граница, потом выборы», - пояснил глава государства.

Зеленский отметил, что выборы пройдут после того, как Украина получил контроль над границей с Россией. При этом президент в очередной раз проигнорировал правила минских договоренностей, в которых прописан порядок урегулирования конфликта: выборы - Донбасс получает особый статус - передача контроля границы с РФ.

БА
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