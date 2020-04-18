Зеленский раскрыл детали плана по «возвращению» Донбасса

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18 апреля 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Зеленский, Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новом плане по «возращению» Донбасса. Об этом он заявил в программе «Свобода слова с Савиком Шустером».

«Самое главное, выйдут войска – и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем наших людей к жизни. Потом граница, потом выборы», - пояснил глава государства.

Зеленский отметил, что выборы пройдут после того, как Украина получил контроль над границей с Россией. При этом президент в очередной раз проигнорировал правила минских договоренностей, в которых прописан порядок урегулирования конфликта: выборы - Донбасс получает особый статус - передача контроля границы с РФ.