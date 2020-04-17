Политолог из РФ призвал к «ликвидации» режима в Киеве ради освобождения Донбасса

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17 апреля 2020, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг Украины над зданием Верховной Рады, Christophe Gateau / globallookpress.com

«Самой главной мерой освобождения Донбасса» является «ликвидация террористического режима» в Киеве. С соответствующим заявлением выступил Сергей Марков, российский политический эксперт.

Аналитик призвал к выполнению обозначенной им задачи посредством открытия на Украине телеканалов на русском языке. Согласно задумке Маркова, процитированного «ПолитНавигатором», эти каналы должны разоблачать киевские власти с позиций социальной справедливости, христианских и демократических ценностей. С этой же целью нужно создать около десятка радиостанций, отметил политолог.

Ранее сегодня сообщалось, что на Украине рассказали о планах «российского агента» из СБУ убить главу МВД бывшей советской республики Арсена Авакова.