Политолог из РФ призвал к «ликвидации» режима в Киеве ради освобождения Донбасса

«Самой главной мерой освобождения Донбасса» является «ликвидация террористического режима» в Киеве. С соответствующим заявлением выступил Сергей Марков, российский политический эксперт.
Аналитик призвал к выполнению обозначенной им задачи посредством открытия на Украине телеканалов на русском языке. Согласно задумке Маркова, процитированного «ПолитНавигатором», эти каналы должны разоблачать киевские власти с позиций социальной справедливости, христианских и демократических ценностей. С этой же целью нужно создать около десятка радиостанций, отметил политолог.
Ранее сегодня сообщалось, что на Украине рассказали о планах «российского агента» из СБУ убить главу МВД бывшей советской республики Арсена Авакова.