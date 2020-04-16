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Бывший депутат Верховной Рады назвал первые шаги к прекращению войны в Донбассе

, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший депутат Верховной Рады назвал первые шаги к прекращению войны в Донбассе
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Евгений Мураев, бывший депутат Верховной Рады, рассказал, какие действия необходимо предпринять, чтобы урегулировать вооруженный конфликт на востоке Украины, который продолжается с весны 2014 года. Соответствующий пост политик разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

Как отметил Мураев, мир в Донбассе «наступит лишь после принятия правды и осознания происходящего». По мнению экс-парламентария, первыми шагами к прекращению противостояния должны стать признание ошибок, допущенных киевским руководством, смена действующего на Украине режима и наказание лиц, виновных в совершении военных преступлений.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский эксперт Михаил Погребинский поведал, кто мешает украинскому президенту Владимиру Зеленскому остановить конфликт в Донбассе.

 

ДЦ
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