Михаил Погребинский, киевский политический эксперт, рассказал, почему терпят неудачу инициативы президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. По данному вопросу аналитик высказался, выступая в телевизионном эфире.
Как отметил Погребинский, ставший собеседником журналистов телеканала «Россия-24», представители командования украинских частей, задействованных в силовой операции против непризнанных ДНР и ЛНР, «в гробу видели попытки Зеленского и его разговоры о том, что Украина хочет мира». По мнению политолога, военные, заинтересованные в поддержании напряженности в зоне конфликта, не подчиняются официальному Киеву и принимают решения по своему усмотрению.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Донецке обвинили Владимира Зеленского в намерении ликвидировать Украину.