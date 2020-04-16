Погребинский рассказал о виновниках продолжения войны в Донбассе при Зеленском

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16 апреля 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Vyacheslav Madiyevskyy / globallookpress.com

Михаил Погребинский, киевский политический эксперт, рассказал, почему терпят неудачу инициативы президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. По данному вопросу аналитик высказался, выступая в телевизионном эфире.

Как отметил Погребинский, ставший собеседником журналистов телеканала «Россия-24», представители командования украинских частей, задействованных в силовой операции против непризнанных ДНР и ЛНР, «в гробу видели попытки Зеленского и его разговоры о том, что Украина хочет мира». По мнению политолога, военные, заинтересованные в поддержании напряженности в зоне конфликта, не подчиняются официальному Киеву и принимают решения по своему усмотрению.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Донецке обвинили Владимира Зеленского в намерении ликвидировать Украину.