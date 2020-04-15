Журналист предсказал конфликт между НАТО и командованием воюющих в Донбассе ВСУ

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15 апреля 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Между Североатлантическим альянсом и командованием Вооруженных сил Украины, участвующих в операции против республик Донбасса, «созрел внутренний конфликт». Об рассказал Семен Пегов, российский военный корреспондент.

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении журналиста, большая часть генералитета ВСУ выступает против переформатирования армии под стандарты и задачи НАТО. Пегов отметил в своем Telegram-канале, что предсказанный им конфликт сыграет на руку ДНР и ЛНР, а также Российской Федерации.

Ранее сегодня сообщалось, что в Донецке обвинили президента Владимира Зеленского в желании ликвидировать Украину.