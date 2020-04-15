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В парламенте ДНР обвинили Владимира Зеленского в намерении ликвидировать Украину

, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

В парламенте ДНР обвинили Владимира Зеленского в намерении ликвидировать Украину
Президент Украины Владимир Зеленский, Xinhua / globallookpress.com

Владимир Зеленский и его команда хотят ликвидировать Украину. Соответствующую точку зрения озвучила в разговоре с представителями российских СМИ Елена Шишкина, депутат парламента самопровозглашенной ДНР.

Политик прокомментировала для интернет-издания ФАН новость о принятии Верховной Рады закона, предполагающего создание на Украине рынка земли. Она, как предсказала Шишкина, достанется «олигархам и иностранцам». По словам парламентария, Зеленский и его окружение уже в открытую ведут игру по ликвидации Украины.

Ранее сегодня сообщалось, что Леонид Кравчук, первый президент Украины, назвал обязательное условие урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе.

 

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