Первый президент Украины назвал обязательное условие прекращения войны в Донбассе

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15 апреля 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Первый президент Украины Леонид Кравчук, Serg Glovny / globallookpress.com

Обязательным условием прекращения военного противостояния в Донбассе, продолжающегося с весны 2014 года, является достижение консенсуса по этой проблеме внутри Украины. Соответствующую точку зрения высказал Леонид Кравчук.

Первый президент Украины отметил, что в бывшей советской республике нет единого взгляда на то, как необходимо урегулировать конфликт. По словам Кравчука, ставшего собеседником российских журналистов, действующие в стране политические силы «разделяются по собственным интересам» вместо того, чтобы найти общую позицию.

Ранее в среду сообщалось, что киевский эксперт Олег Соскин рассказал, кто может стать диктатором Украины после президента Владимира Зеленского.