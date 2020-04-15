Военкор ДНР сообщила о «предательстве» командованием «истребленных» ВСУ под Донецком ополченцев

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15 апреля 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Shark News

Ополченцы ДНР, Janos Chiala / globallookpress.com

Народная милиция непризнанной ДНР понесла потери в ходе боестолкновения с Вооруженными силами Украины, которое произошло в районе расположенного под Донецком города Ясиноватая. Об этом проинформировала военный корреспондент ДНР Марина Харькова.

Как отметила журналист, в «окопах и блиндажах сгорело все». Харькова заявила, что случившееся стало результатом «предательства». Такую характеристику военкор дала приказу командования Народной милиции не открывать ответный огонь. Данное распоряжение привело к «истреблению личного состава», полагает Марина Харькова.

Военкор процитирован в материале, опубликованном интернет-изданием Shark News. Цифру потерь ДНР и дату боестолкновения сайт не приводит.

Ранее сегодня сообщалось, что на Украине предсказали вероятный ответ ВСУ в случае «нового наступления России».