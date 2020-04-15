На Украине предсказали возможный ответ ВСУ в случае «нового наступления России»

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15 апреля 2020, 09:06 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

На Украине предсказали вероятный ответ армии страны в случае «нового широкомасштабного наступления» России. По данному вопросу в разговоре с представителями СМИ высказался Леонид Шиман, руководитель Павлоградского химического завода.

По словам Шимана, Вооруженные силы Украины могут нанести удар по противнику с помощью «Ольхи». Собеседник журналистов назвал данную реактивную систему залпового огня «средством сдерживания».

Официальный Киев обвиняет РФ в «агрессии» в Донбассе. В Москве подобные утверждения отрицают.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший министр обороны непризнанной ДНР, раскрыл безвозвратные потери ополчения с начала весны.