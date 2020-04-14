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Стрелков назвал число уничтоженных с начала весны в боях с ВСУ ополченцев Донбасса

, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]

Стрелков назвал число уничтоженных с начала весны в боях с ВСУ ополченцев Донбасса
Ополченцы ДНР, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Игорь Стрелков, бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР, назвал число безвозвратных потерь ополченцев республик Донбасса с начала весны текущего года. По данному вопросу Стрелков высказался в ходе прямой трансляции на своем YouTube-канале.

Экс-министр отметил, что локальные боевые действия на линии фронта не прекращаются. В марте в результате этих стычек погиб 21 ополченец. В апреле подразделения ДНР и ЛНР потеряли убитыми уже более десяти человек, проинформировал Игорь Стрелков.

Он добавил, что полномасштабные бои могут вспыхнуть в зоне конфликта в любой момент.

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