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В ДНР узнали о росте «массовой истерии» в ВСУ в связи с эпидемией коронавируса

, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

В ДНР узнали о росте «массовой истерии» в ВСУ в связи с эпидемией коронавируса
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В задействованных в операции Киева в Донбассе подразделениях Вооруженных сил Украины нарастает «массовая истерия» в связи с распространением смертельно опасного коронавируса COVID-19. Об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня пресс-службой Народной милиции ДНР.

В Народной милиции узнали, что направленные в войска спецкомиссии обнаружили сокрытие более ста случаев заражения COVID-19 среди бойцов 59-й, 57-й, 28-й и 54-й бригад. В настоящее время командиры бригад дают объяснения военной службе правопорядка по выявленным фактам.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Ростислав Ищенко назвал явление, которое может спровоцировать полномасштабную гражданскую войну на Украине.

 

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