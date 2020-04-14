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Аналитик назвал явление, способное привести к полномасштабной гражданской войне на Украине

, 16:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитПазл»

Аналитик назвал явление, способное привести к полномасштабной гражданской войне на Украине
Патриотическая акция в украинском Ужгороде, Serhii Hudak / globallookpress.com

Не имеющее никакой позитивной программы явление «украинства» может спровоцировать полномасштабную гражданскую войну на территории бывшей советской республики. Соответствующую точку зрения высказал политический эксперт Ростислав Ищенко.

Как отметил аналитик, у националистических сил нет шансов одержать победу в случае начала конфликта. Одной из причин этого является относительная малочисленность ультраправых, отметил Ищенко. Также он обратил внимание на тот факт, что представители «украинства» не могут предложить обществу ничего, кроме войны.

Ранее сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР, счел реальным поражение подразделений российской армии в случае столкновения с киевскими силовиками.

 

ДЦ

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