Стрелков счел реальным «унизительное поражение» военных РФ в столкновении с ВСУ

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14 апреля 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российские военные могут потерпеть «унизительное поражение» в столкновении с Вооруженными силами Украины. Такой вариант развития событий допустил Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев непризнанной ДНР.

Как отметил Стрелков в эфире своего YouTube-канала, в настоящий момент киевские силовики «хорошо обстреляны, достаточно организованы». В случае столкновения с подразделениями армии РФ на ограниченном театре военных действий они способны нанести противнику «унизительное поражение». Данное фиаско может быть воспринято российским обществом как шок, заявил экс-командир ополчения.

Ранее Игорь Стрелков предупредил о неизбежности вооруженного конфликта между Москвой и Киевом.