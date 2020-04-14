Стрелков допустил удар Украины по ДНР и ЛНР с целью провокации кризиса в России

Аргументы Недели → В мире 13+

14 апреля 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины могут ударить по самопровозглашенным республикам Донбасса, чтобы спровоцировать политический кризис в России. Такой вариант развития событий допустил Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР.

По словам Стрелкова, в Донбассе возможно «жесткое обострение». Экс-министр, проведший онлайн-трансляцию на своем YouTube-канале, счел реальным сценарий, при котором Киев «по команде из США» атакует республики одновременно с обострением ситуации в Сирии.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, при каком условии Украина рискует потерять всю территорию Донбасса.