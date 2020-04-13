Экс-полковник РФ назвал возможное условие потери властями Украины всего Донбасса

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13 апреля 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: iReactor

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин обозначил возможное условие потери руководством Украины всей территории Донбасса. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями СМИ.

Литовкин, ставший собеседником издания iReactor, отметил, что Киев вряд ли готов к новому широкомасштабному наступлению на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. В случае реализации такого сценария, Украина может потерять контроль над всем Донбассом, считает аналитик.

Ранее в понедельник сообщалось, что на страницах интернет-прессы появился материал, в котором рассказывается об организованной украинской стороной «эпидемии террора» в зоне конфликта на востоке бывшей советской республики.