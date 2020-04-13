Экс-полковник РФ назвал возможное условие потери властями Украины всего Донбасса

Российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин обозначил возможное условие потери руководством Украины всей территории Донбасса. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями СМИ.
Литовкин, ставший собеседником издания iReactor, отметил, что Киев вряд ли готов к новому широкомасштабному наступлению на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. В случае реализации такого сценария, Украина может потерять контроль над всем Донбассом, считает аналитик.
Ранее в понедельник сообщалось, что на страницах интернет-прессы появился материал, в котором рассказывается об организованной украинской стороной «эпидемии террора» в зоне конфликта на востоке бывшей советской республики.