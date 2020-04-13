Вассерман допустил наступление Киева на ДНР и ЛНР во время эпидемии COVID-19

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13 апреля 2020, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Украина может решиться на силовое решение проблемы Донбасса во время эпидемии коронавируса COVID-19. Соответствующий вариант развития событий допустил, выступая в телевизионном эфире, российский политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт отметил в программе «Открытым текстом», что командующим военной операцией Киева против ДНР и ЛНР назначен генерал-лейтенант Сергей Наев. Как напомнил Вассерман, Наев уже занимал этот пост с марта 2018-го по май 2019-го – «в разгар "порошенковской" агрессии».

Согласно точке зрения аналитика, Украина может напасть на самопровозглашенные республики Донбасса и «решить судьбу» этих территорий, пока «мир отвлечен коронавирусной эпидемией».

Ранее в понедельник сообщалось, что президент Владимир Зеленский съездил в зону конфликта в форме с черепом и надписью «Украина или смерть».