Зеленский приехал в Донбасс в форме с черепом и надписью «Украина или смерть»

Аргументы Недели → В мире 13+

13 апреля 2020, 08:07 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский в Донбассе, фото: официальный сайт президента Украины

Владимир Зеленский побывал с рабочей поездкой в Донбассе. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте украинского президента.

В информации, опубликованной на интернет-ресурсе, говорится, что Зеленский побывал на передовых позициях военных, задействованных в силовой операции Киева против самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

На фотографиях, выложенных пресс-службой президента, видно, что он приехал в Донбасс в форме с черепом на шевроне. На рукаве куртки Зеленского также можно прочитать надпись «Украина или смерть». Такая форма одежды принята в 72-й бригаде Вооруженных сил Украины имени Черных Запорожцев.

Ранее сообщалось, что Николай Азаров, бывший премьер Украины, предрек стране катастрофу из-за курса Владимира Зеленского.