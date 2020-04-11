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Экс-премьер Украины предрек неминуемую катастрофу страны из-за курса Зеленского

, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-премьер Украины предрек неминуемую катастрофу страны из-за курса Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский, Bai Xueqi / globallookpress.com

Курс, который избрал президент Украины Владимир Зеленский, приведет страну к катастрофе. Об этом в видеоролике, размещенном на своем YouTube-канале, заявил бывший глава правительства соседнего государства Николай Азаров.

Некоторое время назад Зеленский проинформировал, что Киев планирует получить в мае транш от Международного валютного фонда в размере от 1,7 до 2 млрд долларов. «Это ровно столько, сколько Украина должна отдать МВФ», - отметил Азаров.

Как полагает экс-премьер, курс властей страны, предполагающий новые внешние заимствования, неминуемо приведет к катастрофе, так как Украина «не способна создать столько национального продукта, сколько нужно для погашения задолженности».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Евгений Мураев, бывший депутат Верховной Рады, допустил распад Украины из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

 

ДЦ

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