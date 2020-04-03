Политолог назвал возможный срок отрешения от власти президента Украины Зеленского

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3 апреля 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky / globallookpress.com

Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит участь свергнутого большевиками главы Временного правительства России Александра Керенского. Соответствующую точку зрения озвучил Юрий Романенко, киевский политолог.

По мнению эксперта, процитированного «ПолитНавигатором», «Зеленский сейчас напоминает Керенского, потому что трибуна еще есть, речи еще зачитываются, но власть уже схлопывается». Согласно прогнозу Романенко, действующего украинского президента могут отстранить от его должности в течение ближайших нескольких месяцев. Из слов аналитика следует, что это должна сделать сила, «которая будет реагировать на беспредел и бардак», наблюдающиеся в настоящий момент в стране.

Ранее в пятницу сообщалось, что эксперт Александр Кочетков назвал грозящий распадом Украины сценарий развития ситуации из-за вспышки коронавируса COVID-19.