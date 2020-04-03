Аналитик назвал грозящий распадом Украины сценарий развития ситуации из-за COVID-19

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3 апреля 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские медики, Markiian Lyseiko / globallookpress.com

Александр Кочетков, киевский политический аналитик, обозначил грозящий распадом Украины сценарий развития ситуации в стране из-за коронавируса COVID-19. Слова эксперта приведены в материале, появившемся на страницах российских интернет-СМИ.

Как отметил Кочетков, при негативном для бывшей советской республики сценарии главы крупных городов убедятся в недееспособности центральной власти и начнут принимать меры по противодействию эпидемии на свое усмотрение. Киев в этом случае будет вынужден привлечь силовиков для принуждения регионов к послушанию. Тогда могут появиться тенденции к распаду Украины, процитировало аналитика ИА «Политика сегодня».

Ранее сообщалось, что украинский эксперт Вадим Карасев заявил о фактическом признании официальным Киевом самопровозглашенных республик Донбасса.