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Украинский политолог Карасев заявил о фактическом признании Киевом ДНР и ЛНР

, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский политолог Карасев заявил о фактическом признании Киевом ДНР и ЛНР
Украинские пограничники, Danil Shamkin / globallookpress.com

Киев фактически признал самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики отдельными государствами. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал Вадим Карасев, политолог с Украины.

По словам процитированного «ПолитНавигатором» Карасева, фактическим признанием ДНР и ЛНР стало закрытие киевскими властями пунктов пропуска, расположенных на линии соприкосновения. Украинское руководство приняло данное решение в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

Ранее сегодня сообщалось, что в Международном комитете Красного Креста назвали возможный сценарий начала катастрофы в Донбассе из-за коронавируса.

 

ДЦ

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