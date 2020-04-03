Назван предполагаемый сценарий начала катастрофы в Донбассе из-за коронавируса

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3 апреля 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Дезинфекция транспорта в ДНР, Alexander Rekun / globallookpress.com

Донбассу, где с весны 2014 года продолжается вооруженный конфликт между сторонниками независимости региона и подконтрольными Киеву военными, грозит катастрофа из-за COVID-19. С соответствующим заявлением выступили некоторое время назад в Международном комитете Красного Креста.

Как отметил представитель делегации МККК на Украине Александр Власенко, существует опасность, что в ходе боевых действий будут повреждены объекты водоснабжения. Это, по словам Власенко, может стать началом катастрофы, так как оставшимся без воды местным жителям будет трудно соблюдать гигиенические правила, которые необходимы для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что российское телевидение рассказало об организации украинскими силовиками «сафари» на ополченцев непризнанной ДНР.