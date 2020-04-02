«Россия-24» поведала об организации сотрудниками СБУ «сафари» на ополченцев ДНР

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2 апреля 2020, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудник СБУ, Str / globallookpress.com

Сотрудники Службы безопасности Украины организовывают для состоятельных клиентов «сафари» на ополченцев самопровозглашенной ДНР. Соответствующую информацию огласили некоторое время назад в отечественном телевизионном эфире.

Источник канала «Россия-24» рассказал журналистам, что некие люди заказывают представителям СБУ «сафари» на бойцов ополчения и гражданское население с выходом в серую зону или к позициям ДНР в сопровождении спецназа. Участникам «охоты» предоставляют обмундирование производства Соединенных Штатов и изготовленное под заказ вооружение.

Согласно сведениям министерства госбезопасности ДНР, предоставленным каналу, проведение «сафари» лично контролирует генерал-лейтенант Александр Устименко, занимающий должность главы Центра специальных операций СБУ.

Ранее в четверг сообщалось, что в экспертном сообществе обозначили единственный возможный путь возвращения республик Донбасса в состав Украины.