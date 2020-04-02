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Спикер ДНР предсказал гибель Украины в случае отказа договариваться с Донбассом

, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Спикер ДНР предсказал гибель Украины в случае отказа договариваться с Донбассом
Ополченцы ДНР, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Украине придется договариваться с самопровозглашенными республиками Донбасса, в противном случае ее ждут катастрофические последствия. С соответствующим заявлением в разговоре со СМИ выступил Владимир Бидевка, председатель парламента ДНР.

Согласно прогнозу политика, ставшего собеседником издания ФАН, если Украина откажется от диалога с Донецком и Луганском, страна погибнет. Как отметил Бидевка, социальный, гуманитарный и экономический кризисы, наблюдающиеся в настоящий момент в бывшей советской республике, только приближают катастрофу.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на страницах отечественной интернет-прессы появился материал, в котором перечислены возможные признаки подготовки Киева к «новой войне» в Донбассе.

 

ДЦ

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