Украине придется договариваться с самопровозглашенными республиками Донбасса, в противном случае ее ждут катастрофические последствия. С соответствующим заявлением в разговоре со СМИ выступил Владимир Бидевка, председатель парламента ДНР.
Согласно прогнозу политика, ставшего собеседником издания ФАН, если Украина откажется от диалога с Донецком и Луганском, страна погибнет. Как отметил Бидевка, социальный, гуманитарный и экономический кризисы, наблюдающиеся в настоящий момент в бывшей советской республике, только приближают катастрофу.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что на страницах отечественной интернет-прессы появился материал, в котором перечислены возможные признаки подготовки Киева к «новой войне» в Донбассе.