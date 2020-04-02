Спикер ДНР предсказал гибель Украины в случае отказа договариваться с Донбассом

Аргументы Недели → В мире 13+

2 апреля 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Ополченцы ДНР, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Украине придется договариваться с самопровозглашенными республиками Донбасса, в противном случае ее ждут катастрофические последствия. С соответствующим заявлением в разговоре со СМИ выступил Владимир Бидевка, председатель парламента ДНР.

Согласно прогнозу политика, ставшего собеседником издания ФАН, если Украина откажется от диалога с Донецком и Луганском, страна погибнет. Как отметил Бидевка, социальный, гуманитарный и экономический кризисы, наблюдающиеся в настоящий момент в бывшей советской республике, только приближают катастрофу.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на страницах отечественной интернет-прессы появился материал, в котором перечислены возможные признаки подготовки Киева к «новой войне» в Донбассе.