Shark News назвал вероятные признаки подготовки Киева к «новой войне» с ДНР и ЛНР

Украина активно готовится к «новой войне» с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Соответствующее предположение высказано в материале, появившемся на страницах интернет-СМИ.
Сайт Shark News пишет, что в последнее время Киев перебрасывает в прифронтовые населенные пункты в Донбассе бронетехнику, также на передовой разместили «Грады». Другими возможными признаками подготовки украинской стороны к наступательным действиям, по мнению авторов издания, являются планы покупки у Франции полусотни вертолетов и модернизация истребителей МиГ-27 и Миг-29.
Ранее в среду ДНР сделала экстренное заявление о продолжении «террора» Вооруженных сил Украины на территории Донбасса.