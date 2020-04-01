Shark News назвал вероятные признаки подготовки Киева к «новой войне» с ДНР и ЛНР

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1 апреля 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Shark News

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Украина активно готовится к «новой войне» с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Соответствующее предположение высказано в материале, появившемся на страницах интернет-СМИ.

Сайт Shark News пишет, что в последнее время Киев перебрасывает в прифронтовые населенные пункты в Донбассе бронетехнику, также на передовой разместили «Грады». Другими возможными признаками подготовки украинской стороны к наступательным действиям, по мнению авторов издания, являются планы покупки у Франции полусотни вертолетов и модернизация истребителей МиГ-27 и Миг-29.

Ранее в среду ДНР сделала экстренное заявление о продолжении «террора» Вооруженных сил Украины на территории Донбасса.