ДНР сделала экстренное заявление о продолжении «террора» армии Украины в Донбассе

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1 апреля 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины продолжают «террор» в Донбассе. Об этом говорится в экстренном заявлении, сделанном сегодня Народной милицией самопровозглашенной ДНР.

Ополченцы проинформировали, что противник в ночное время обстрелял из 122-мм орудий район поселка Озеряновка и города Горловки. Боеприпасы, выпущенные военнослужащими 54-й бригады ВСУ, повредили семь автобусов и четыре троллейбуса, стоявшие на территории трамвайно-троллейбусного управления. Сведения о возможных жертвах данной атаки уточняются.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский эксперт Андрей Золотарев рассказал, при каком условии в стране может начаться государственный переворот.