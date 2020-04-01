ДНР сделала экстренное заявление о продолжении «террора» армии Украины в Донбассе

Вооруженные силы Украины продолжают «террор» в Донбассе. Об этом говорится в экстренном заявлении, сделанном сегодня Народной милицией самопровозглашенной ДНР.
Ополченцы проинформировали, что противник в ночное время обстрелял из 122-мм орудий район поселка Озеряновка и города Горловки. Боеприпасы, выпущенные военнослужащими 54-й бригады ВСУ, повредили семь автобусов и четыре троллейбуса, стоявшие на территории трамвайно-троллейбусного управления. Сведения о возможных жертвах данной атаки уточняются.
Ранее сегодня сообщалось, что украинский эксперт Андрей Золотарев рассказал, при каком условии в стране может начаться государственный переворот.