Украинский аналитик назвал возможное условие начала переворота против Зеленского

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1 апреля 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky / globallookpress.com

Если Украина объявит дефолт, в стране может начаться государственный переворот. С соответствующим прогнозом выступил киевский политический эксперт Андрей Золотарев, пишут отечественные интернет-СМИ.

Аналитик отметил, что как минимум половина граждан бывшей советской республики не имеет накоплений, позволяющих прожить больше одного месяца. В этих условиях дефолт способен спровоцировать голодные бунты против действующей власти во главе с президентом Владимиром Зеленским, привело точку зрения Золотарева издание «Новороссия».

Ранее сообщалось, что юрист Андрей Портнов заявил о начале «распада» украинского государства.