Бывший советник Януковича заявил о начале «распада» украинского государства

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1 апреля 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

Заседание Верховной Рады Украины, Ovsyannikova Yulia / globallookpress.com

На Украине стартовал процесс распада украинского государства. С соответствующим заявлением выступил юрист Андрей Портнов, советник президента страны Виктора Януковича в 2011—2014 годах.

Портнов, процитированный «Русской весной», высказал мнение, что действующие украинские власти предали интересы своих избирателей, объединившись с бывшим главой государства Петром Порошенко. Доказательством этого «сговора», по словам юриста, является поддержка партией Порошенко «Европейская солидарность» закона о приватизации земли, инициированного командой президента Владимира Зеленского.

Согласно точке зрения Андрея Портнова, после принятия данного закона Верховной Радой на Украине начался период «распада и расползания государства».

Ранее сообщалось, что штаб киевской операции в Донбассе проинформировал о новых боестолкновениях в зоне вооруженного конфликта.