На Украине стартовал процесс распада украинского государства. С соответствующим заявлением выступил юрист Андрей Портнов, советник президента страны Виктора Януковича в 2011—2014 годах.
Портнов, процитированный «Русской весной», высказал мнение, что действующие украинские власти предали интересы своих избирателей, объединившись с бывшим главой государства Петром Порошенко. Доказательством этого «сговора», по словам юриста, является поддержка партией Порошенко «Европейская солидарность» закона о приватизации земли, инициированного командой президента Владимира Зеленского.
Согласно точке зрения Андрея Портнова, после принятия данного закона Верховной Радой на Украине начался период «распада и расползания государства».
Ранее сообщалось, что штаб киевской операции в Донбассе проинформировал о новых боестолкновениях в зоне вооруженного конфликта.