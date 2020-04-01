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Штаб ВСУ сообщил о «жестком отпоре» в ответ на «агрессию» ополченцев Донбасса

, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Shark News

Штаб ВСУ сообщил о «жестком отпоре» в ответ на «агрессию» ополченцев Донбасса
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Ополченцы регулярно нарушают режим перемирия в зоне боевых действий в Донбассе. Соответствующее утверждение содержится в сообщении, распространенном штабом военной операции Киева в регионе.

В штабе рассказали, что некоторое время назад противник обстрелял позиции Вооруженных сил Украины, расположенные в районе Павлополя, Талаковки, Авдеевки и Луганска. В информации, предоставленной украинской стороной, говорится, что ВСУ дали ополченцам «жесткий отпор в ответ на явную агрессию».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Петр Порошенко, бывший президент Украины, предупредил граждан страны о необходимости вести «войну на четыре фронта». Эти направления политический деятель перечислил в посте, размещенном в его Telegram-канале.

 

ДЦ

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