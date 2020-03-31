Петр Порошенко предупредил жителей Украины о «войне на четыре фронта»

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31 марта 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Гражданам Украины придется вести «войну на четыре фронта». С соответствующим предупреждением выступил в своем Telegram-канале Петр Порошенко, бывший президент соседнего государства.

Как написал Порошенко, первым фронтом является «отпор российской агрессии», вторым - противодействие пандемии китайского коронавируса, третьим – защита от экономического кризиса, четвертым – борьба за национальную идентичность.

Ранее сообщалось, что российский политический эксперт Дмитрий Родионов допустил начало полноценной гражданской войны на Украине из-за распространения на территории бывшей советской республики коронавируса COVID-19.