Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Петр Порошенко предупредил жителей Украины о «войне на четыре фронта»

, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Петр Порошенко предупредил жителей Украины о «войне на четыре фронта»
Бывший президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Гражданам Украины придется вести «войну на четыре фронта». С соответствующим предупреждением выступил в своем Telegram-канале Петр Порошенко, бывший президент соседнего государства.

Как написал Порошенко, первым фронтом является «отпор российской агрессии», вторым - противодействие пандемии китайского коронавируса, третьим – защита от экономического кризиса, четвертым – борьба за национальную идентичность.

Ранее сообщалось, что российский политический эксперт Дмитрий Родионов допустил начало полноценной гражданской войны на Украине из-за распространения на территории бывшей советской республики коронавируса COVID-19.

 

ДЦ

Жаркое из блогов

Польская нефтегазовая компания празднует победу в Стокгольмском арбитражном суде

Польская нефтегазовая компания празднует победу в Стокгольмском арбитражном суде

Польская нефтегазовая компания PGNiG заявила, что выиграла спор у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже. Предприятие посчитало, что цены на газ, который поставляли по Ямальскому контракту, были завышенными. Суд стал на его сторону, и теперь «Газпром» должен выплатить $1,5 млрд, заявила компания. В «Газпроме» считают преждевременным оценивать сумму выплат.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью