Озвучен прогноз о возможном начале гражданской войны на Украине из-за COVID-19

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30 марта 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Эвакуация граждан Украины из России, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Вспышка представляющего смертельную опасность коронавируса COVID-19 может привести к началу полноценной гражданской войны на Украине. С соответствующим прогнозом выступил Дмитрий Родионов, российский политолог.

Как отметил эксперт, социально-экономическая ситуация в бывшей советской республике была сложной и до пандемии коронавируса. Распространение болезни по территории Украины угрожает ей катастрофическими последствиями. «Может реально дойти до полноценной гражданской войны», - процитировал Родионова канал «Политический аргумент» в «Яндекс. Дзен».

Ранее сообщалось, что украинский аналитик Михаил Погребинский заявил о панике в Киеве из-за COVID-19.