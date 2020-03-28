Политолог Марков предсказал скорую «катастрофу» в России из-за коронавируса

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28 марта 2020, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]

Медик, Alexander Rekun / globallookpress.com

Российскую Федерацию в скором времени ждет «катастрофа» из-за коронавируса COVID-19. Соответствующий прогноз на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» высказал Сергей Марков, отечественный политический эксперт.

По мнению аналитика, в последние выходные марта должен произойти резкий скачок заболеваемости. Как отметил Марков, в европейской части России установилась хорошая погода, большое количество граждан вышло на улицу, при этом требование держать дистанцию никто не соблюдает.

Политолог считает, что власти страны приняли недостаточно жесткие меры для предупреждения распространения коронавируса. Через десять дней в РФ в связи с ухудшением ситуации введут чрезвычайное положение «с жестким карантином», на улицах городов появятся военные, предсказал Сергей Марков.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что российский Минздрав перечислил медицинские препараты для лечения COVID-19.