Аналитик назвал единственный возможный путь возвращения восставших ДНР и ЛНР Украине

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2 апреля 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Политический эксперт Владимир Соловейчик обозначил единственный возможный путь возвращения восставших против Киева ДНР и ЛНР в состав Украины. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре со СМИ.

Соловейчик прокомментировал для издания ФАН заявление украинского вице-премьера Алексея Резникова о том, что идеальным сценарием развития событий в Донбассе для киевской власти является проведение местных выборов будущей осенью.

«Планы — планами, а реалии — реалиями», - отметил собеседник журналистов. По словам Владимира Соловейчика, Украина может вернуть Донецк и Луганск под свою юрисдикцию только военным путем. На данный момент ресурсов для реализации данного сценария у Киева нет, полагает политолог.

Ранее сообщалось, что в ДНР предсказали гибель Украины в случае отказа договариваться с Донбассом.